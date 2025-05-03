Швеція пригрозила росіянам: автопробіг до 9 травня може коштувати дозволу на проживання

Шведські ЗМІ дізналися про плани росіян, пов'язаних з "Безсмертним полком", провести автопарад до так званого "дня перемоги" 9 травня у Стокгольмі. Це викликало обурення у міністра з питань міграції Югана Форсселла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на шведське видання Expressen та заяву міністра у соцмережі X.

Як з'ясувало Expressen, серед учасників запланованого автопробігу, який росіяни проводять у Стокгольмі щорічно на 9 травня, є колишній нацистський лідер, екс-працівник російського Міністерства внутрішніх справ та відверті прихильники диктатора Володимира Путіна.

Учасники автопробігу, за даними Expressen, мають зв'язки з кремлівською організацією "Безсмертний полк", яка щорічно проводить пропагандистські акції до 9 травня в Росії та інших країнах світу.

Інформація Expressen викликала обурення у шведського міністра з питань міграції. На сторінці у соцмережі Х він написав, що "його злить" така ситуація та натякнув, що росіяни можуть дорого поплатитися за участь в автопробігу.

"Зв'язок з екстремістськими рухами є прикладом обставини, яка може підпадати під нову вимогу щодо поведінки для отримання посвідки на проживання. Ми не маємо жодних зобов'язань виявляти гостинність до людей, які загрожують нашому громадському порядку чи безпеці", - наголосив Форсселл.