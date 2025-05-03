Ще один друг Путіна міг "захворіти" напередодні параду в Москві: що пишуть ЗМІ

Словацький прем'єр Роберт Фіцо, який обіцяв приїхати на парад 9 травня у Москву, днями скасував участь у публічних заходах. Наразі причини невідомі, але зміни робочого графіку прем'єра можуть бути пов'язані з його станом здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на словацькі медіа tvnoviny.sk та Dennik N .

Як зазначають словацькі медіа, днями Фіцо раптово і без пояснень скасував свої плани: не поїхав на урочисті заходи до Дня праці та переніс свою лекцію для студентів в Оксфорді у Британії.

"Робочу програму прем’єр-міністра на 1 травня скасовано", - оголосила в середу канцелярія словацького уряду без подробиць.

У п'ятницю Фіцо опублікував у соцмережах короткий відеоролик до Дня праці, але не розповів, чому змінив свої плани. Причину такого рішення прем'єра не змогли пояснити словацьким медіа навіть його колеги по партії.

Хоча офіційних роз'яснень немає, журналісти медіа Dennik N припускають, що зміна графіку Фіцо може бути пов'язана з його здоров'ям. Як відомо, минулого року на нього був замах, під час якого він отримав кілька вогнепальних поранень.

Наразі поїздка Фіцо на парад до Москви також під питанням, але журналісти не вважають, що словацький прем'єр, який має дружні стосунки з російським диктатором Володимиром Путіним, вирішив так "завуальовано" скасувати візит.

Оновлено. У Фіцо стверджують, що поїздка в Москву відбудеться