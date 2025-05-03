Лікар розкрив діагноз Вучича: президент Сербії не зможе працювати кілька днів
Президент Сербії Александар Вучич, якого госпіталізували після раптового повернення з США, у стабільному і задовільному стані. Однак декілька днів не зможе працювати у звичному графіку.
Про це заявив лікар та начальник Управління військової медицини Драган Динчич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сербське медіа РТС.
За словами лікаря, Вучич терміново повернувся з США та ліг до Військово-медичної академії у Белграді через симптоми, схожі на різке підвищення артеріального тиску. Таке у Вучича вже ставалося тричі за останні 10 років.
"Очікується, що президент залишить Військово-медичну академію протягом години, однак протягом кількох наступних днів повне повернення до звичного ритму роботи є малоймовірним", - сказав він.
Лікар розповів, що під час перебування у США Вучич відчув короткочасний сильний біль у грудях. Після прийому інтенсивної терапії тиск знизився, але попри рекомендації американських лікарів залишитися, Вучич вирішив повернутися до Сербії.
Вучич захворів напередодні параду в Москві
Нагадаємо, вранці 3 травня стало відомо, що Вучич раптово скасував візит в США та повертається до Сербії. Була інформація, що причиною такого кроку стало раптове погіршення здоров'я сербського президента.
Вже вдень сербські медіа повідомили, що Вучича госпіталізували до Військово-медичної академії у Белграді. Це сталося на тлі планів сербського президента поїхати до Москви на парад 9 травня.
Європейські чиновники погрожували, що цей візит може нашкодити прагненням Сербії вступити до Євросоюзу. Проте Вучич наголошував, що все одно поїде до російського диктатора Володимира Путіна.
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