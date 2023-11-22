Швеція повинна якнайвшидше стати членом НАТО, Росія залишається загрозою, - міністр оборони

"Ми не хочемо списувати Росію з рахунків як загрозу, тому що Росія ... продемонструвала докази своєї витривалості (у війні проти України, - ред.). Тому ми повинні дотримуватися цього, і ми робимо це найкращим чином, зміцнюючи наші національні слабкості і стаючи повністю інтегрованими в НАТО якнайшвидше", - пояснив міністр оборони.

За словами Юнсона, серед союзників по НАТО Швеція отримала потужну підтримку. Зокрема Стокгольм пропонує Північноатлантичному альянсу "кращу стратегічну глибину" й "важливі військові ресурси".

Попри затримки з боку Туреччини й Угорщини, міністр оборони Швеції залишається впевненим у майбутньому його країни в НАТО.

"Ми зараз у більшій безпеці, ніж були до того, як ми прагнули членства в НАТО, завдяки гарантіям безпеки, які ми отримали від США, Великої Британії, Німеччини, Франції та інших північних країн", - додав Юнсон.

Він повідомив, що нещодавно спілкувався із фінськими колегами з приводу нещодавньої напруженості на кордоні Росії та Фінляндії. Тоді ж Хельсинки звинуватили Москву у тому, що вона допомагає полегшити перетин кордону все більшій кількості шукачів притулку.

За його словами, Фінляндія залишається найближчим політичним партнером Швеції у сфері безпеки й оборони. Відносини між країнами надалі залишатимуться для Стокгольма центральними.

Вступ Швеції до НАТО

Вступ Швеції до НАТО очікується вже близько півтора року. Раніше Стокгольм планував вступити до Альянсу разом із Фінляндією. Обидві країни переглянули політику позаблоковості після повномасштабного вторгнення Росії до України. Фінляндія вступила до НАТО у червні.

Заявку Швеції ратифікували всі країни НАТО, окрім Туреччини та Угорщини.

Нещодавно президент Реджеп Тайіп Ердоган вніс заявку на розгляд до парламенту країни. Втім, 16 листопада Комітет у закордонних справах парламенту Туреччини відклав переговори щодо законопроєкту про схвалення ратифікації протоколу.