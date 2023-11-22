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Швеция должна как можно быстрее стать членом НАТО, Россия остается угрозой, - министр обороны

Фото: Пол Юнсон, министр обороны Швеции (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Швеция должна как можно быстрее присоединиться к НАТО, чтобы предотвратить угрозу со стороны Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Швеции Пола Юнсона в эксклюзивном материале The Guardian.

"Мы не хотим списывать Россию со счетов как угрозу, потому что Россия ... продемонстрировала доказательства своей выносливости (в войне против Украины, - ред.). Поэтому мы должны придерживаться этого, и мы делаем это наилучшим образом, укрепляя наши национальные слабости и становясь полностью интегрированными в НАТО как можно быстрее", - пояснил министр обороны. 

По словам Юнсона, среди союзников по НАТО Швеция получила мощную поддержку. В частности Стокгольм предлагает Североатлантическому альянсу "лучшую стратегическую глубину" и "важные военные ресурсы". 

Несмотря на задержки со стороны Турции и Венгрии, министр обороны Швеции остается уверенным в будущем его страны в НАТО. 

"Мы сейчас в большей безопасности, чем были до того, как мы стремились к членству в НАТО, благодаря гарантиям безопасности, которые мы получили от США, Великобритании, Германии, Франции и других северных стран", - добавил Юнсон. 

Он сообщил, что недавно общался с финскими коллегами по поводу недавней напряженности на границе России и Финляндии. Тогда же Хельсинки обвинили Москву в том, что она помогает облегчить пересечение границы все большему количеству искателей убежища.

По его словам, Финляндия остается ближайшим политическим партнером Швеции в сфере безопасности и обороны. Отношения между странами в дальнейшем будут оставаться для Стокгольма центральными.

Вступление Швеции в НАТО

Вступление Швеции в НАТО ожидается уже около полутора лет. Ранее Стокгольм планировал вступить в Альянс вместе с Финляндией. Обе страны пересмотрели политику внеблоковости после полномасштабного вторжения России в Украину. Финляндия вступила в НАТО в июне.

Заявку Швеции ратифицировали все страны НАТО, кроме Турции и Венгрии.

Недавно президент Реджеп Тайип Эрдоган внес заявку на рассмотрение в парламент страны. Впрочем, 16 ноября Комитет по иностранным делам парламента Турции отложил переговоры по законопроекту об одобрении ратификации протокола.

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