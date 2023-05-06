Швеція подвоїть вимоги до зарплат мігрантів

Вимоги до доходу для трудових іммігрантів будуть підвищені з 13 000 шведських крон (1238 євро) на місяць до 26 560 шведських крон (2534 євро). Зазначається, що уряд цим рішенням хоче побороти низьку оплату праці.

"Це важлива частина зміни парадигми, яку ми реалізуємо у сфері імміграції", - заявила міністр міграції Марія Малмер Стенергард.

Минулого року Швецією було надано понад 24 000 дозволів на роботу в порівнянні з приблизно 9 000 дозволів на проживання для шукачів захисту. Згідно з прогнозом Міграційного агентства, цього року очікується, що 100 000 іноземців звернуться за дозволом на роботу в Швеції.