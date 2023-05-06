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Швеція подвоїть вимоги до зарплат мігрантів

Фото: вимоги до зарплат мігрантів у Швеції піднімуть вдвічі (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Уряд Швеції оголосив, що вимога щодо доходу іноземних працівників подвоїться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Вимоги до доходу для трудових іммігрантів будуть підвищені з 13 000 шведських крон (1238 євро) на місяць до 26 560 шведських крон (2534 євро). Зазначається, що уряд цим рішенням хоче побороти низьку оплату праці.

"Це важлива частина зміни парадигми, яку ми реалізуємо у сфері імміграції", - заявила міністр міграції Марія Малмер Стенергард.

Минулого року Швецією було надано понад 24 000 дозволів на роботу в порівнянні з приблизно 9 000 дозволів на проживання для шукачів захисту. Згідно з прогнозом Міграційного агентства, цього року очікується, що 100 000 іноземців звернуться за дозволом на роботу в Швеції.

Раніше ми писали, у Швеції пропонують вилучити будинок торгового представництва РФ.

Нагадаємо, Національний банк погіршив прогноз обсягу приватних переказів трудових мігрантів в Україну.

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