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Швеция удвоит требования к зарплате мигрантов

Фото: требования к зарплатам мигрантов в Швеции поднимут вдвое (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Правительство Швеции объявило, что требование по доходу иностранных работников удвоится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Требования к доходу для трудовых иммигрантов будут повышены с 13 000 шведских крон (1238 евро) в месяц до 26 560 шведских крон (2534 евро). Отмечается, что правительство этим решением хочет побороть низкую оплату труда.

"Это важная часть смены парадигмы, которую мы реализуем в сфере иммиграции", - заявила министр миграции Мария Малмер Стенергард.

В прошлом году Швецией было предоставлено более 24 000 разрешений на работу по сравнению с примерно 9 000 разрешениями на проживание для соискателей защиты. Согласно прогнозу Миграционного агентства, в этом году ожидается, что 100 тысяч иностранцев обратятся за разрешением на работу в Швеции.

Ранее мы писали, что в Швеции предлагают изъять дом торгового представительства РФ.

Напомним, Национальный банк ухудшил прогноз объема частных переводов трудовых мигрантов в Украину.

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ШвецияЗарплата в Украине