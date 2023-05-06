Швеция удвоит требования к зарплате мигрантов

Требования к доходу для трудовых иммигрантов будут повышены с 13 000 шведских крон (1238 евро) в месяц до 26 560 шведских крон (2534 евро). Отмечается, что правительство этим решением хочет побороть низкую оплату труда.

"Это важная часть смены парадигмы, которую мы реализуем в сфере иммиграции", - заявила министр миграции Мария Малмер Стенергард.

В прошлом году Швецией было предоставлено более 24 000 разрешений на работу по сравнению с примерно 9 000 разрешениями на проживание для соискателей защиты. Согласно прогнозу Миграционного агентства, в этом году ожидается, что 100 тысяч иностранцев обратятся за разрешением на работу в Швеции.