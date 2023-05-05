Мінус 3 млрд доларів: НБУ погіршив прогноз переказів трудових мігрантів в Україну
Фото: перекази трудових мігрантів в Україну у 2023 році впадуть до 12,9 млрд доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Національний банк України погіршив прогноз обсягу приватних переказів у 2023 році з 15,9 млрд доларів до 12,9 млрд доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (квітень 2023 року).
На 2024 рік прогноз знижений з 15,0 млрд доларів до 13,9 млрд доларів на 2025 рік з 14,8 млрд доларів до 14,7 8 млрд доларів.
За даними НБУ, за 2022 рік в Україну надійшло 12,973 млрд доларів, що на 7,5% менше, ніж роком раніше (14,019 млрд доларів).