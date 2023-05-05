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Мінус 3 млрд доларів: НБУ погіршив прогноз переказів трудових мігрантів в Україну

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Україна, П'ятниця 05 травня 2023 10:05
Мінус 3 млрд доларів: НБУ погіршив прогноз переказів трудових мігрантів в Україну Фото: перекази трудових мігрантів в Україну у 2023 році впадуть до 12,9 млрд доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України погіршив прогноз обсягу приватних переказів у 2023 році з 15,9 млрд доларів до 12,9 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (квітень 2023 року).

На 2024 рік прогноз знижений з 15,0 млрд доларів до 13,9 млрд доларів на 2025 рік з 14,8 млрд доларів до 14,7 8 млрд доларів.

Мінус 3 млрд доларів: НБУ погіршив прогноз переказів трудових мігрантів в Україну

За даними НБУ, за 2022 рік в Україну надійшло 12,973 млрд доларів, що на 7,5% менше, ніж роком раніше (14,019 млрд доларів).

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Національний банк України
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