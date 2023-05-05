ua ru
Пт, 05 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

За прикладом Польщі. У Швеції пропонують вилучити будинок торгового представництва РФ

Новость на русском →
Швеція, П'ятниця 05 травня 2023 20:20
За прикладом Польщі. У Швеції пропонують вилучити будинок торгового представництва РФ Фото: Прапор Швеції (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Швеції потрібно вилучити будинок торгового представництва РФ на острові Лідинге в Стокгольмі, мешканці якого не виплачують оренду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника урядової партії "Ліберали" із зовнішньої політики Юара Форссела, яку приводить телеканал SVT.

"Швеції слід наслідувати приклад Польщі у вирішенні цього питання", - йдеться у заяві.

За його словами, Польща все робить правильно, з цим не можна миритись, потрібно жорстко боротися. Форссел стверджує, що те саме має бути можливо зробити в Швеції.

Житловий будинок торгпредства РФ було продано 12 вересня 2014 року на аукціоні Служби стягнень за 1,3 млн євро. Це сталося за заявою німецького бізнесмена Франца Зедельмайєра. Він вимагав стягнути з Росії близько 5 млн. євро як компенсацію за інвестиції, втрачені при спробі організувати бізнес у Санкт-Петербурзі в 1990-х роках.

Служба стягнень у своїх діях спиралася на винесену на користь Зедельмайєра постанову Верховного суду Швеції від липня 2011 року, в якій наголошувалося, що будівля торговельного представництва підлягає продажу, у тому числі тому, що більшість осіб, які користуються будинком, не мають дипломатичного статусу.

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білльстрьом заявив, що будинок торгпредства у Стокгольмі має бути захищений, оскільки там мешкають дипломати.

Нагадаємо, що влада Варшави конфіскувала приміщення середньої школи при посольстві РФ в Польщі. Росіяни спочатку не хотіли пускати чиновників на територію.

У вівторок, 25 квітня, Швеція оголосила персонами нон грата 5 російських дипломатів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Швеція Польща
NEWS
Знищено 620 окупантів, 16 артсистем та 17 БПЛА: нові втрати ворога від Генштабу
Знищено 620 окупантів, 16 артсистем та 17 БПЛА: нові втрати ворога від Генштабу
DAILY
Як Захід повірив у перемогу України. Інсайди про поставки зброї та переговори зі США і Європою
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Як Захід повірив у перемогу України. Інсайди про поставки зброї та переговори зі США і Європою