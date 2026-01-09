Швеція подарувала Україні 26 самохідних гаубиць Archer

Українські артилеристи отримали від Швеції 26 сучасних самохідних гаубиць Archer. У ЗСУ відзначають високу точність та швидкість роботи цих систем на фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Посольство Швеції в Україні.
У дипломатичному відомстві зазначили, що українські військові, зокрема бійці 45-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ, вже використовують "Арчери" для ураження російських позицій. Гаубиця здатна вести вогонь на відстані до 50 км.
Головними перевагами системи Archer є:
Висока мобільність: встановлена на важкому всюдиході, що дозволяє швидко змінювати позиції.
Автоматизація: керування вогнем здійснюється дистанційно з броньованої кабіни.
Точність: передові балістичні розрахунки та можливість використання міжнародних боєприпасів.
Через інтенсивне використання техніки на фронті виникає природний знос стволів. У Посольстві повідомили, що для підтримки боєздатності артилерії Швеція вже надіслала понад 10 запасних стволів у середині 2025 року. Це дозволяє українським захисникам продовжувати ефективне нищення окупантів без тривалих пауз на ремонт.
Нагадаємо, Британський уряд розширює військову допомогу, постачаючи сучасні зенітні системи для перехоплення повітряних цілей. Постачання комплексів різної дальності відбувається на тлі активізації російського повітряного терору та спрямоване на зміцнення українського неба.
Також зазначимо, що Сполучені Штати тимчасово призупинили постачання окремих типів високоточних боєприпасів та зенітних ракет для України.
Рішення пов’язане з необхідністю перевірки власних арсеналів, оскільки у Вашингтоні виникли занепокоєння щодо скорочення критичних запасів озброєння на складах США.