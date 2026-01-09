Швеция подарила Украине 26 самоходных гаубиц Archer

Украинские артиллеристы получили от Швеции 26 современных самоходных гаубиц Archer. В ВСУ отмечают высокую точность и скорость работы этих систем на фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Посольство Швеции в Украине.
В дипломатическом ведомстве отметили, что украинские военные, в частности бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ, уже используют "Арчеры" для поражения российских позиций. Гаубица способна вести огонь на расстоянии до 50 км.
Главными преимуществами системы Archer являются:
Высокая мобильность: установлена на тяжелом вездеходе, что позволяет быстро менять позиции.
Автоматизация: управление огнем осуществляется дистанционно из бронированной кабины.
Точность: передовые баллистические расчеты и возможность использования международных боеприпасов.
Из-за интенсивного использования техники на фронте возникает естественный износ стволов. В Посольстве сообщили, что для поддержания боеспособности артиллерии Швеция уже прислала более 10 запасных стволов в середине 2025 года. Это позволяет украинским защитникам продолжать эффективное уничтожение оккупантов без длительных пауз на ремонт.
Напомним, Британское правительство расширяет военную помощь, поставляя современные зенитные системы для перехвата воздушных целей. Поставка комплексов различной дальности происходит на фоне активизации российского воздушного террора и направлена на укрепление украинского неба.
Также отметим, что Соединенные Штаты временно приостановили поставки отдельных типов высокоточных боеприпасов и зенитных ракет для Украины.
Решение связано с необходимостью проверки собственных арсеналов, поскольку в Вашингтоне возникли опасения относительно сокращения критических запасов вооружения на складах США.