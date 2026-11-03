Швеція отримала від Німеччини ракети Taurus, які раніше просила Україна

Ракети Taurus для України

Зазначається, що наприкінці серпня 2026 року Збройні сили Швеції провели випробування, під час яких із бойового літака Gripen C було здійснено пуск крилатої ракети Taurus, розробленої компанією Taurus Systems GmbH - спільним підприємством MBDA Deutschland та Saab.

Так, військово-повітряні сили Швеції оприлюднили 14-секундне відео, на якому зафіксовано застосування ракети Taurus з літака Gripen C.

Маркування на запущеній ракеті вказувало на те, що вона була оснащена бойовою частиною. Це породило припущення серед експертів щодо походження ракети, використаної під час випробувань.

Оскільки оригінальна версія Taurus більше не виробляється, оглядачі припустили, що Швеція, ймовірно, отримала ці ракети із запасів іншої держави. Окрім Німеччини, ці ракети також перебувають на озброєнні в Іспанії та Південній Кореї.

Наразі невідомо, чи отримали Збройні сили Швеції лише ту кількість ракет Taurus, яка необхідна для інтеграційних робіт, чи було передано обсяг, достатній для повноцінного бойового застосування. Окрім самих ракет, для їх використання необхідна також система планування місій, яка дозволяє завантажувати в ракету відповідні геопросторові дані перед пуском.

Згідно з відкритими даними, у період з 2005 по 2010 рік Збройні сили Німеччини закупили загалом 600 ракет Taurus для оснащення своїх бойових літаків Tornado. Відтоді з використанням цієї системи озброєння було проведено низку випробувальних пусків. Очікується, що ця крилата ракета залишатиметься на озброєнні Військово-повітряних сил Німеччини до середини 2040-х років.