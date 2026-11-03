Швеция получила от Германии ракеты Taurus, которые раньше просила Украина

Вооруженные силы Швеции получили партию крылатых ракет Taurus из запасов Вооруженных Сил Германии. Точное количество предоставленных ракет остается засекреченным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нartpunkt.
В конце августа 2026 года Вооруженные силы Швеции провели испытания, в ходе которых с боевого самолета Gripen C был осуществлен пуск крылатой ракеты Taurus, разработанной компанией Taurus Systems GmbH - совместным предприятием MBDA Deutschland и Saab.
Военно-воздушные силы Швеции обнародовали 14-секундное видео, на котором зафиксировано применение ракеты Taurus с самолета Gripen C.
Маркировка на запущенной ракете указывала на то, что она была оснащена боевой частью. Это породило предположение среди экспертов о происхождении ракеты, использованной в ходе испытаний.
Поскольку оригинальная версия Taurus больше не производится, обозреватели предположили, что Швеция, вероятно, получила эти ракеты из запасов другого государства. Помимо Германии эти ракеты также находятся на вооружении в Испании и Южной Корее.
Пока неизвестно, получили ли вооруженные силы Швеции лишь то количество ракет Taurus, необходимое для интеграционных работ, был ли передан объем, достаточный для полноценного боевого применения. Кроме самих ракет, для их использования необходима система планирования миссий, которая позволяет загружать в ракету соответствующие геопространственные данные перед пуском.
Согласно открытым данным, в период с 2005 по 2010 год Вооруженные силы Германии закупили всего 600 ракет Taurus для оснащения своих боевых самолетов Tornado. С этого времени с использованием этой системы вооружения был проведен ряд испытательных пусков. Ожидается, что эта крылатая ракета будет оставаться на вооружении Военно-воздушных сил Германии до середины 2040-х годов.
РБК-Украина писало, что в марте Мерц заявил, что больше не видит смысла передавать Украине ракеты Taurus, поскольку считает украинское оружие более эффективным.
Напомним, что во время нахождения в оппозиции канцлер Германии Фридрих Мерц неоднократно заявлял о намерении передать Украине крылатые ракеты Taurus для ударов по территории России.
После того, как он пришел к власти, Мерц мнение не изменил. В частности, в июле прошлого года глава немецкого правительства не исключил передачи этого вооружения для Украины.
Отметим, в немецком парламенте в конце прошлого года призвали Мерца передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, ведь канцлер должен придерживаться того, что он справедливо требовал, находясь в оппозиции.