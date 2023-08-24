Швеція має відправити Україні винищувачі Gripen, але є умова, - лідерка опозиції

Зазначимо, що Швеція заявила, що надасть українським пілотам можливість проходити тренування на своїх літаках Gripen. При цьому шведський уряд заявив, що йому потрібні всі літаки для захисту шведської території.

"Ми не можемо дозволити Росії перемогти. Jas Gripen мав би велике значення для України", - заявила на прес-конференції лідер Шведської соціал-демократичної партії Магдалена Андерссон.

Вона підкреслила, що для того, аби наступ України був успішним, її Військово-повітряні сили повинні бути посилені.

Винищувачі Gripen

Saab JAS 39 Gripen є багатоцільовим винищувачем четвертого покоління, який був розроблений з урахуванням універсальності. Формально він належить до класу винищувачів, але його задумували як багатоцільовий літак, що здатний виконувати різні завдання.

Нещодавно уряд Швеції дозволив українським пілотам пройти тренування на винищувачі JAS 39 Gripen. Вони матимуть змогу займатися на тренажерах і здійснювати пробні польоти.

В Офісі президента повідомили, що передачу Україні шведських Gripen слід буде погоджувати з іншими країнами, як і з постачанням F-16.

При цьому пізніше прем'єр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що країні потрібні літаки для власної оборони, адже заявка країни на вступ до Альянсу ще не завершена. При цьому він не виключив передачу Україні винищувачів у майбутньому.

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