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Швеция должна отправить Украине истребители Gripen, но есть условие, - лидер оппозиции

Иллюстративное фото: Швеция должна отправить Украине истребители Gripen, но есть условие (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Швеции следует подготовиться к отправке истребителей Gripen в Украину, чтобы помочь государству защититься от российской агрессии. Однако сначала скандинавская страна должна завершить вступление в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отметим, что Швеция заявила, что предоставит украинским пилотам возможность проходить тренировки на своих самолетах Gripen. При этом шведское правительство заявило, что ему нужны все самолеты для защиты шведской территории.

"Мы не можем позволить России победить. Jas Gripen имел бы большое значение для Украины", - заявила на пресс-конференции лидер Шведской социал-демократической партии Магдалена Андерссон.

Она подчеркнула, что для того, чтобы наступление Украины было успешным, ее Военно-воздушные силы должны быть усилены.

Истребители Gripen

Saab JAS 39 Gripen является многоцелевым истребителем четвертого поколения, разработанным с учетом универсальности. Формально он относится к классу истребителей, но его задумывали как многоцелевой самолет, способный выполнять разные задачи.

Недавно правительство Швеции разрешило украинским пилотам пройти тренировку на истребителе JAS 39 Gripen. Они смогут заниматься на тренажерах и совершать пробные полеты.

В Офисе президента сообщили, что передачу Украине шведских Gripen следует согласовывать с другими странами, как и с поставкой F-16.

При этом позже премьер Швеции Ульф Кристерссон заявил, что стране нужны самолеты для собственной обороны, ведь заявка страны на вступление в Альянс еще не завершена. При этом он не исключил передачу Украине истребителей в будущем.

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