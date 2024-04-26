Швеція має намір збільшити витрати на оборону до 2,6% ВВП

Ця мета, оприлюднена в п'ятницю політичними партіями скандинавської країни, висувається на тлі підготовки до ризику того, що російська агресія вийде за межі України.

Комісія з оборони Швеції заявила, що до 2030 року Стокгольм має додати до свого військового бюджету близько 53 млрд крон (4,9 млрд доларів) щорічних витрат. Цього року фінансування збройних сил відповідає мінімальному рівню у 2% від валового внутрішнього продукту, встановленому НАТО.

Всепартійна група, покликана забезпечити широкий політичний консенсус, заявила, що Швеція повинна прагнути до того, щоб до 2030 року мати чотири армійські бригади, а не дві, як зараз, і що їй слід інвестувати в засоби ППО, включно із заходами протидії атакам безпілотників.

Хоча Швеція розпочала реалізацію планів зі зміцнення своєї оборони після анексії Росією Криму 2014 року, вторгнення Кремля 2022 року підвищило актуальність нарощування збройних сил, які свого часу за часів холодної війни могли мобілізувати понад 10% населення країни.