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Народу не нравится, но готовы обсуждать: МИД Турции о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

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Суббота 14 мая 2022 21:14
Народу не нравится, но готовы обсуждать: МИД Турции о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО Фото: министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Народу Турции не нравится идея вступления Финляндии и Швеции в НАТО из-за их поддержки Рабочей партии Курдистана и вооруженных формирований курдов.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.

"Проблема в том, что эти две страны открыто поддерживают Рабочую партию Курдистана и Отряды народной самообороны (вооруженное формирование курдов - ред.) и взаимодействуют с ними. Это террористические организации, которые каждый день нападают на наши войска", - заявил глава турецкого МИД.

Он также добавил, что поэтому турецкому народу не нравится сама идея того, что эти страны могут стать союзниками Турции по НАТО.

"Страна, которая будет союзником, явно не должна поддерживать подобные террористические организации, которые каждый день нападают на нас и убивают наших солдат, полицейских и мирных жителей", - подчеркнул Чавушоглу.

При этом министр иностранных дел Турции рассказал, что он находится в постоянном контакте со своими коллегами из Финляндии и Швеции для обсуждения сложившейся между странами проблемы.

Ранее мы сообщали, что Турция не намерена закрывать двери для вступления Швеции и Финляндии в НАТО. В то же время страна желает, чтобы ее интересы были учтены.

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НАТО Швеция Турция Финляндия Мевлют Чавушоглу
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