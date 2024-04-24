Британія вимагає від союзників збільшити мету оборони НАТО до 2,5% ВВП

Північноатлантичний альянс має збільшити свої витрати на оборону для країн-членів до 2,5% ВВП.

Про це заявив міністр оборони Великобританії Грант Шаппс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

"Зараз ми говоримо, що, на нашу думку, цей показник має становити 2,5 відсотка. Ми вважаємо, що в більш небезпечному світі це має сенс", - заявив він.

Наразі очікується, що країни НАТО витрачатимуть на оборону 2% свого ВВП, і 18 членів НАТО наразі виконують цю вимогу. Німеччина вперше досягла цього показника в поточному році.

Водночас колишній президент США і нинішній кандидат Дональд Трамп заявив, що не стане захищати країни, які не досягли цієї мети, у разі нападу на них, що спричинило в Європі запеклі дебати з приводу витрат на оборону.

Шаппс стверджував, що буде "реальна різниця", якщо інші члени НАТО досягнуть запропонованого Великою Британією нового цільового показника.

"Я буду доводити це, і я знаю, що прем'єр-міністр (Великої Британії Ріші Сунак, - ред.) твердо переконаний у цьому, коли ми поїдемо на саміт з нагоди 75-річчя НАТО, що відбудеться у Вашингтоні", - заявив міністр.