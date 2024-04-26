Швеция намерена увеличит расходы на оборону до 2,6% от ВВП

Эта цель, обнародованная в пятницу политическими партиями скандинавской страны, выдвигается на фоне подготовки к риску того, что российская агрессия выйдет за пределы Украины.

Комиссия по обороне Швеции заявила, что к 2030 году Стокгольм должен добавить к своему военному бюджету около 53 млрд крон (4,9 млрд долларов) ежегодных расходов. В этом году финансирование вооруженных сил соответствует минимальному уровню в 2% от валового внутреннего продукта, установленному НАТО.

Всепартийная группа, призванная обеспечить широкий политический консенсус, заявила, что Швеция должна стремиться к тому, чтобы к 2030 году иметь четыре армейские бригады, а не две, как сейчас, и что ей следует инвестировать в средства ПВО, включая меры противодействия атакам беспилотников.

Хотя Швеция приступила к реализации планов по укреплению своей обороны после аннексии Россией Крыма в 2014 году, вторжение Кремля в 2022 году повысило актуальность наращивания вооруженных сил, которые в свое время во времена холодной войны могли мобилизовать более 10% населения страны.