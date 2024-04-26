Швеція має намір збільшити витрати на оборону до 2,6% ВВП
Швеція до 2030 року має намір збільшити військові витрати до 2,6% щодо розміру її економіки, причому новий член НАТО планує перевершити загальну мету альянсу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Ця мета, оприлюднена в п'ятницю політичними партіями скандинавської країни, висувається на тлі підготовки до ризику того, що російська агресія вийде за межі України.
Комісія з оборони Швеції заявила, що до 2030 року Стокгольм має додати до свого військового бюджету близько 53 млрд крон (4,9 млрд доларів) щорічних витрат. Цього року фінансування збройних сил відповідає мінімальному рівню у 2% від валового внутрішнього продукту, встановленому НАТО.
Всепартійна група, покликана забезпечити широкий політичний консенсус, заявила, що Швеція повинна прагнути до того, щоб до 2030 року мати чотири армійські бригади, а не дві, як зараз, і що їй слід інвестувати в засоби ППО, включно із заходами протидії атакам безпілотників.
Хоча Швеція розпочала реалізацію планів зі зміцнення своєї оборони після анексії Росією Криму 2014 року, вторгнення Кремля 2022 року підвищило актуальність нарощування збройних сил, які свого часу за часів холодної війни могли мобілізувати понад 10% населення країни.
Вступ Швеції до НАТО
16 травня 2022 року Швеція і Фінляндія офіційно подали заявку на вступ до НАТО. Це рішення стало знаковою подією, що ознаменувала значні зміни в геополітичній обстановці в Європі. Однією з причин рішення про приєднання до альянсу стала війна в Україні та агресивна риторика Росії щодо країн Балтії.
4 березня 2024 року Швеція офіційно стала 32-м членом Північноатлантичного альянсу. Варто зазначити, що шлях Швеції до членства в НАТО не був безхмарним. Туреччина, будучи членом альянсу, виступала проти вступу Швеції та Фінляндії, мотивуючи це підтримкою цими країнами Робочої партії Курдистану (РПК), яку Анкара вважає терористичною організацією.
Зрештою, після довгих дипломатичних переговорів, Туреччина дала свою згоду на вступ Швеції та Фінляндії до НАТО. 28 червня 2022 року було підписано меморандум, у якому Швеція і Фінляндія взяли на себе низку зобов'язань, спрямованих на задоволення турецьких вимог.
Збільшення мети з оборони НАТО до 2,5% ВВП
У 2024 році пропозиція про підвищення цільового показника з оборонних витрат НАТО до 2,5% ВВП стала однією з ключових тем в обговореннях альянсу.
Зокрема, міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що країни-члени НАТО мають збільшити свої витрати на оборону до 2,5% ВВП.
Наразі діє мета, встановлена 2014 року, яка зобов'язує країни-члени витрачати на оборону щонайменше 2% свого ВВП.
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