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Швеція і Данія хочуть законодавчо обмежити можливість спалювати Коран

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Вівторок 01 серпня 2023 02:15
Швеція і Данія хочуть законодавчо обмежити можливість спалювати Коран Фото: міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Уряди Швеції та Данії вивчають спроби законодавчого обмеження проведення акцій зі спаленням Корану. Причиною є зростаюча напруга з мусульманськими державами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За останні тижні в Швеції та Данії відбулося кілька акцій протесту, під час яких спалювали або пошкоджували Коран. Це викликало значне обурення у мусульманському світі.

Зокрема, у понеділок, 31 липня в Стокгольмі іракський біженець спалив копію Корану біля шведського парламенту. А в Данії протестувальники спалили книгу біля посольства Саудівської Аравії в Копенгагені.

Скандинавські країни висловили жаль з цього приводу, але заявили, що не можуть запобігти цьому згідно з конституційними законами, які захищають свободу слова. Проте обидва уряди зазначили, що розглядають законодавчі зміни, які дозволять владі запобігти подальшим подібним діям демонстрантів.

"Той факт, що ми сигналізуємо як у Данії, так і за кордоном, що ми над цим працюємо, сподіваюся, допоможе деескалації. Це не тому, що ми відчуваємо тиск, це наш політичний аналіз, який відповідає інтересам усіх нас. Ми не повинні просто сидіти і чекати, поки це вибухне", - заявив очільник МЗС Данії Ларс Льокке Расмуссен.

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстром надіслав листи всім 57 країнам Організації ісламського співробітництва, щоб пояснити право громадян Швеції на зібрання та засудити ісламофобні дії.

Наслідки спалення Корану в Швеції

Рано вранці 20 липня, сотні протестувальників взяли штурмом посольство Швеції в Багдаді і підпалили його. Уряд Іраку засудив такі дії, однак наказав послу скандинавської країни залишити Багдад на знак протесту проти акції з осквернення Корану.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що надзвичайно стурбований можливими наслідками для його країни, які можуть слідувати за подібними інцидентами.

Згодом, шведська полція оголосила про проведення спецзаходів національного рівня через погіршення ситуації з безпекою та підвищення ризику терористиних актів.

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