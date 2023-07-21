Ірак вислав посла Швеції через заплановану акцію зі спалення Корану в Стокгольмі
Уряд Іраку наказав послу Швеції в Багдаді залишити країну на знак протесту через заплановану акцію зі спалення Корану в Стокгольмі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
У заяві уряду йдеться, що Багдад також відкликав свого тимчасового повіреного у справах в Швеції, а державне інформаційне агентство Іраку повідомило, що влада призупинила дію дозволу на роботу шведської компанії Ericsson на території Іраку.
В столиці Іраку підпалили посольство Швеції
Напередодні, шведські активісти отримали дозвіл від поліції на проведення акції зі спаленням священної мусульманської книги Корану біля посольства Іраку в Стокгольмі.
Через це, рано вранці 20 липня, сотні протестувальників взяли штурмом посольство Швеції в Багдаді і підпалили його. Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстром заявив, що персонал посольства в безпеці. Він звинуватив іракську владу у невиконанні свого обов’язку в захисті посольства.
Уряд Іраку рішуче засудив напад на посольство Швеції та заявив, що 20 осіб були взяті під варту.
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