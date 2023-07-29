Підвищений ризик терористичних атак: поліція Швеції перейшла на посилений режим роботи

Шведська поліція оголосила про проведення спецзаходів національного рівня через погіршення ситуації з безпекою та підвищення ризику терористиних актів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на шведський телеканал TV4 .

Поліція описує спецзахід як раптову "національну подію", для якої звичні поліцейські операції не пристосовані і яка повинна проходити за межеами управління. Спецзахід означає, що правоохоронці будуть готуватися до позаштатних подій, які можуть викликати потребу у більшій кількості поліцейських.

"Це внутрішньоорганізаційний спосіб роботи, коли це вважається необхідним. Він передбачає зосередження на конкретній проблемі, якою в даному випадку є погіршення ситуації з безпекою в Швеції. Ми не повинні дозволити цьому вплинути на наше повсякденне життя. Але ми також повинні бути більш уважними", – розповів речник шведської поліції.

Зазначається, що офіційний рівень терористичної загрози в Швеції знаходиться на третьому рівні з п’яти, що означає "підвищену небезпеку". За даними правоохоронців, безпекова ситуація в країні погіршилась, зокрема через акції зі спаленням Корану.

Демонстрації зі спаленням Корану в Швеції

Цього місяця шведські активісти отримали дозвіл від поліції на проведення акції зі спаленням священної мусульманської книги Корану біля посольства Іраку в Стокгольмі. Що образило низку мусульманських країн.

Внаслідок цього, рано вранці 20 липня, сотні протестувальників взяли штурмом посольство Швеції в Багдаді і підпалили його. Уряд Іраку засудив такі дії, однак наказав послу Скандинавської країни залишити Багдад на знак протесту проти подібної акції з осквернення Корану.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що надзвичайно стурбований можливими наслідками для його країни, які можуть слідувати за подібними інцидентами.