Підвищений ризик терористичних атак: поліція Швеції перейшла на посилений режим роботи
Шведська поліція оголосила про проведення спецзаходів національного рівня через погіршення ситуації з безпекою та підвищення ризику терористиних актів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на шведський телеканал TV4.
Поліція описує спецзахід як раптову "національну подію", для якої звичні поліцейські операції не пристосовані і яка повинна проходити за межеами управління. Спецзахід означає, що правоохоронці будуть готуватися до позаштатних подій, які можуть викликати потребу у більшій кількості поліцейських.
"Це внутрішньоорганізаційний спосіб роботи, коли це вважається необхідним. Він передбачає зосередження на конкретній проблемі, якою в даному випадку є погіршення ситуації з безпекою в Швеції. Ми не повинні дозволити цьому вплинути на наше повсякденне життя. Але ми також повинні бути більш уважними", – розповів речник шведської поліції.
Зазначається, що офіційний рівень терористичної загрози в Швеції знаходиться на третьому рівні з п’яти, що означає "підвищену небезпеку". За даними правоохоронців, безпекова ситуація в країні погіршилась, зокрема через акції зі спаленням Корану.
Демонстрації зі спаленням Корану в Швеції
Цього місяця шведські активісти отримали дозвіл від поліції на проведення акції зі спаленням священної мусульманської книги Корану біля посольства Іраку в Стокгольмі. Що образило низку мусульманських країн.
Внаслідок цього, рано вранці 20 липня, сотні протестувальників взяли штурмом посольство Швеції в Багдаді і підпалили його. Уряд Іраку засудив такі дії, однак наказав послу Скандинавської країни залишити Багдад на знак протесту проти подібної акції з осквернення Корану.
Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що надзвичайно стурбований можливими наслідками для його країни, які можуть слідувати за подібними інцидентами.
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