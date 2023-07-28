Прем'єр-міністр Швеції "надзвичайно стурбований" наслідками спалення Корану в Стокгольмі

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон "надзвичайно стурбований" потенційними наслідками, якщо в його країні продовжуватимуться демонстрації зі спаленням Корану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Акції зі спаленням Корану в Швеції образили низку мусульманських країн, зокрема Туреччину, підтримку якої потрібно отримати, щоб приєднатися до НАТО.

Глава шведського уряду зазначив, що в поліцію були подані нові запити на дозвіл проведення подібних демострацій.

"Якщо вони будуть надані, нас чекають дні, коли існує явний ризик того, що станеться щось серйозне. Я надзвичайно стурбований тим, до чого це може призвести", - сказав Крістерссон .

Посольство Швеції в Іраку підпалили, через спалення Корану в Стокгольмі

Цього місяця шведські активісти отримали дозвіл від поліції на проведення акції зі спаленням священної мусульманської книги Корану біля посольства Іраку в Стокгольмі.

Внаслідок цього, рано вранці 20 липня, сотні протестувальників взяли штурмом посольство Швеції в Багдаді і підпалили його. Уряд Іраку засудив такі дії, однак наказав послу Скандинавської країни залишити Багдад на знак протесту проти подібної акції з осквернення Корану.