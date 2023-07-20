У Багдаді сотні мітингувальників взяли штурмом і підпалили посольство Швеції

Сотні протестувальників увірвалися в посольство Швеції в Багдаді і підпалили його рано вранці у четвер, 20 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Протест був скликаний прихильниками шиїтського священнослужителя Муктади Садра через те, що у Швеції біля посольства Іраку запланували провести акцію зі спаленням священної мусульманської книги Корану.

Джерело видання зазначає, що ніхто з співробітників посольства в Багдаді не постраждав. Наразі невідомо чи був хтось у приміщенні під час штурму.

Коран та вступ Швеції до НАТО

Швеція подала заявку на вступ до НАТО ще у 2022 році, і з того часу її членство ратифікували всі союзники Альянсу, крім Угорщини та Туреччини.

Попередні акції зі спаленням Корану в Швеції, проведені під різними приводами, спровокували велике обурення у мусульманському світі. Зокрема, Туреччина звинувачує Швецію в "підтримці тероризму".