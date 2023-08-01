Швеция и Дания хотят законодательно ограничить возможность сжигать Коран

Правительства Швеции и Дании изучают попытки законодательного ограничения проведения акций с сожжением Корана. Причиной является растущее напряжение с мусульманскими государствами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

За последние недели в Швеции и Дании прошло несколько акций протеста, во время которых сжигали или повреждали Коран. Это вызвало негодование в мусульманском мире.

В частности, в понедельник, 31 июля в Стокгольме иракский беженец сжег копию Корана у шведского парламента. А в Дании протестующие сожгли книгу у посольства Саудовской Аравии в Копенгагене.

Скандинавские страны выразили сожаление по этому поводу, но заявили, что не могут предотвратить это согласно конституционным законам, защищающим свободу слова. Однако оба правительства отметили, что рассматривают законодательные изменения, которые позволят властям предотвратить дальнейшие подобные действия демонстрантов.

"Тот факт, что мы сигнализируем как в Дании, так и за рубежом, что мы над этим работаем, надеюсь, поможет деэскалации. Это не потому, что мы испытываем давление, это наш политический анализ, отвечающий интересам всех нас. Мы не должны просто сидеть и ждать, пока это взорвется", - заявил глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстром направил письма всем 57 странам Организации исламского сотрудничества, чтобы объяснить право граждан Швеции на собрание и осудить исламофобные действия.

Последствия сожжения Корана в Швеции

Ранним утром 20 июля сотни протестующих взяли штурмом посольство Швеции в Багдаде и подожгли его. Правительство Ирака осудило такие действия, однако приказало послу скандинавской страны покинуть Багдад в знак протеста против акции по осквернению Корана.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что очень обеспокоен возможными последствиями для его страны, которые могут следовать за подобными инцидентами.

Впоследствии, шведская полиция объявила о проведении спецмер национального уровня из-за ухудшения ситуации с безопасностью и повышения риска террористических актов.