Швеція хоче отримати "ядерну парасольку" від Франції та Британії

"Зараз ми ведемо постійні переговори як з Францією, так і з Британією. Вони ще не дуже детальні, але країни (Франція та Британія – ред.) демонструють відкритість до обговорення", – заявив Крістерссон.

Швеція історично прагнула залишатися нейтральною у питаннях оборони. Але це радикально змінилося у 2022 році, коли повномасштабне російське вторгнення в Україну спонукало Стокгольм вступити до НАТО.

"Я кажу, що коли ми вступили до НАТО, ми стали повністю залученими до всіх дискусій, включаючи ті, що в Європі стосуються ядерної зброї. Не для того, щоб її використовувати, але доки небезпечні країни мають ядерну зброю, демократії також повинні мати доступ до неї", – додав прем'єр-міністр Швеції.

Він також наголосив, що переговори перебувають на дуже ранній стадії, і додав, що Швеція поки що не бачить потреби розміщувати ядерну зброю на своїй території.