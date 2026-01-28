ua en ru
Швеція хоче отримати "ядерну парасольку" від Франції та Британії

Середа 28 січня 2026 10:03
UA EN RU
Швеція хоче отримати "ядерну парасольку" від Франції та Британії Фото: Ульф Крістерссон (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Швеція веде переговори з Британією та Францією щодо надання країні гарантій ядерної безпеки у випадку воєнних дій у Європі.

Про це заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

"Зараз ми ведемо постійні переговори як з Францією, так і з Британією. Вони ще не дуже детальні, але країни (Франція та Британія – ред.) демонструють відкритість до обговорення", – заявив Крістерссон.

Швеція історично прагнула залишатися нейтральною у питаннях оборони. Але це радикально змінилося у 2022 році, коли повномасштабне російське вторгнення в Україну спонукало Стокгольм вступити до НАТО.

"Я кажу, що коли ми вступили до НАТО, ми стали повністю залученими до всіх дискусій, включаючи ті, що в Європі стосуються ядерної зброї. Не для того, щоб її використовувати, але доки небезпечні країни мають ядерну зброю, демократії також повинні мати доступ до неї", – додав прем'єр-міністр Швеції.

Він також наголосив, що переговори перебувають на дуже ранній стадії, і додав, що Швеція поки що не бачить потреби розміщувати ядерну зброю на своїй території.

Швеція посилює власну армію

Раніше повідомлялось, що Швеція спрямує на безпілотні системи 437 млн доларів. Дрони будуть поставлені протягом найближчих двох років.

Шведський уряд також запозичує 34 млрд доларів, щоб прискорити закупівлю нового озброєння, включно із системами протиповітряної оборони, підводними човнами і надводними кораблями.

Окрім того, раніше шведські військові прибули до Гренландії для участі у міжнародних військових навчаннях "Операція Арктична витривалість".

