Швеція витратить майже півмільярда доларів на далекобійні та інші дрони

Селен, Понеділок 12 січня 2026 18:59
Швеція витратить майже півмільярда доларів на далекобійні та інші дрони Фото: Пол Йонсон, міністр оборони Швеції (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Швеція спрямує на безпілотні системи 4 млрд крон (437 млн доларів). Дрони будуть поставлені протягом найближчих двох років.

Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Йонсон розповів, що на ці кошти його країна купить безпілотні системи, включно з ударними дронамі великої дальності, засобами радіоелектронної боротьби та розвідувальними безпілотниками, а також морські дрони для спостереження і розмінування.

"Ніхто не знає, який вигляд матиме наступна війна, але одне зрозуміло: майбутнє поле бою характеризуватиметься безпілотними системами і можливостями великої дальності", - наголосив міністр.

За його словами, той, хто не розуміє такої тенденції, "або загине, або буде переможений".

"Війна, як ми знаємо, - жорстокий учитель", - додав він.

Також міністр звернув увагу, що уряд інвестує 1,3 млрд крон (близько 140 млн доларів) у нові військові супутники.

Шведський уряд також запозичує 300 млрд крон, щоб прискорити закупівлю нового озброєння, включно із системами протиповітряної оборони, підводними човнами і надводними кораблями.

Варто зауважити, що дрони у контексті ведення бойових дій стали надзвичайно популярними саме через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Інциденти з дронами у Швеції

Нагадаємо, лише кілька місяців тому у Швеції сталося кілька провокацій із застосуванням невідомих дронів.

Зокрема, 27 вересня минулого року над архіпелагом Карлскруна у Швеції, де розташована головна база Військово-морських сил країни, помітили безпілотники.

Через трохи більше ніж тиждень у Швеції призупинили роботу аеропорту, оскільки неподалік помітили невідомий дрон.

