Швеция и Финляндия не достигли значительного прогресса с Турцией по НАТО, - Reuters

"Это непростой процесс. Они должны предпринять конкретные шаги, что будет непросто. Дальнейшие переговоры будут продолжаться. Но дата не кажется очень близкой", - заявил высокопоставленный турецкий чиновник.

Источник издания, близкий к ситуации, сказал, что переговоры не дали явного прогресса и закончились без каких-либо сроков продолжения, что повышает вероятность того, что Турция может по-прежнему выступать против предложения статуса кандидата Швеции и Финляндии на саммите в Мадриде в конце июня.

Пятичасовые обсуждения были сердечными и включали отдельные заседания между турецкими чиновниками и коллегами из двух скандинавских стран, после чего состоялись трехсторонние переговоры со всеми сторонами.

Третий источник издания сообщил, что турецкие чиновники преуменьшили перспективы достижения соглашения до саммита в Мадриде.