Столтенберг заявил о возможности быстро найти компромисс с Турцией по Финляндии и Швеции
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о возможности быстро найти компромисс с Турцией по вступлению Финляндии и Швеции в Альянс. По его словам, Анкара не намерена блокировать процесс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Столтенберга по итогам встречи министров иностранных дел стран НАТО.
"Турция не намерена блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Анкара только высказала свои озабоченности", - сказал Столтенберг.
По его словам, НАТО учтет опасения Турции, чтобы не откладывать вступление Финляндии и Швеции в Альянс. Генсек выразил уверенность в том, что компромисс с Анкарой в этом вопросе будет быстро найден.
"Я уверен, что мы сможем быстро найти решение, поскольку все страны НАТО придерживаются принципа открытых дверей", - уточнил он.
Напомним, Турция выступила против вступления Финляндии и Швеции в НАТО из-за их поддержки Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической организацией.
Отметим, Турция выдвинула требование, в случае выполнения которого Анкара перестанет блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО.
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