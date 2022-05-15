Столтенберг заявил о возможности быстро найти компромисс с Турцией по Финляндии и Швеции

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о возможности быстро найти компромисс с Турцией по вступлению Финляндии и Швеции в Альянс. По его словам, Анкара не намерена блокировать процесс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Столтенберга по итогам встречи министров иностранных дел стран НАТО.

"Турция не намерена блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Анкара только высказала свои озабоченности", - сказал Столтенберг.

По его словам, НАТО учтет опасения Турции, чтобы не откладывать вступление Финляндии и Швеции в Альянс. Генсек выразил уверенность в том, что компромисс с Анкарой в этом вопросе будет быстро найден.

"Я уверен, что мы сможем быстро найти решение, поскольку все страны НАТО придерживаются принципа открытых дверей", - уточнил он.