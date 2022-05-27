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Швеция и Финляндия могут не стать кандидатами на членство НАТО в июне: названа причина

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Брюссель, Пятница 27 мая 2022 12:51
Швеция и Финляндия могут не стать кандидатами на членство НАТО в июне: названа причина Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Швеция и Финляндия могут принять участие в саммите Североатлантического альянса в Мадриде, который пройдет 29 и 30 июня. Однако вряд ли страны смогут получить статус кандидата на членство в НАТО.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Анадолу".

По его словам, Швеция и Финляндия не станут кандидатами в НАТО, если до 28 июня не выполнят требования Турции.

"Моя цель - ускорить процесс расширения Альянса, и у нас еще есть на это время",- сказал Столтенберг.

Напомним, ранее один из ближайших соратников Эрдогана заявлял, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО является совершенно ненужным и несвоевременным. Этот шаг станет причиной для продолжения войны в Украине.

Отметим, Турция выступила против вступления Финляндии и Швеции в НАТО по причине их поддержки Рабочей партии Курдистана - ее Анкара считает террористической организацией.

В свою очередь Столтенберг заявил о возможности быстро найти компромисс с Турцией по вступлению Финляндии и Швеции в Альянс, и отметил, что Анкара не намерена блокировать процесс.

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Йенс Столтенберг НАТО Турция
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