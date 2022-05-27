Швеція і Фінляндія не досягли значного прогресу з Туреччиною по НАТО, - Reuters

"Це непростий процес. Вони повинні зробити конкретні кроки, що буде непросто. Подальші переговори триватимуть. Але дата не здається дуже близькою", - заявив високопоставлений турецький чиновник.

Джерело видання, близьке до ситуації, сказало, що переговори не дали явного прогресу і закінчилися без будь-яких термінів продовження, що підвищує ймовірність того, що Туреччина може як і раніше виступати проти пропозиції статусу кандидата Швеції і Фінляндії на саміті в Мадриді в кінці червня.

П'ятигодинні обговорення були сердечними і включали окремі засідання між турецькими чиновниками і колегами з двох скандинавських країн, після чого відбулися тристоронні переговори з усіма сторонами.

Третє джерело видання повідомило, що турецькі чиновники применшили перспективи досягнення угоди до саміту в Мадриді.