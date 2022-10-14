Швеція блокує спільне розслідування вибухів на "Північних потоках", - Reuters

Як стверджують джерела служби безпеки Німеччини, Швеція вирішила не ділитися результатами свого розслідування з іншими державами з міркувань безпеки.

Як повідомляє Spiegel, прокуратура Німеччини у свою чергу завершила частину розслідування передбачуваного акту диверсії на "Північних потоках". У ході розслідування було задіяно безпілотний підводний дрон, якому вдалося сфотографувати пошкоджену частину газопроводу.

Після вивчення фотографій фахівці дадуть свою оцінку, зазначає німецька агенція.

Там також пояснили, що правоохоронці не змогли задіяти водолазів через велику глибину - близько 70 метрів.