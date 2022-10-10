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Генпрокуратура Німеччини розпочала розслідування вибухів на "Північному потоці"

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Берлін, Понеділок 10 жовтня 2022 18:54
Генпрокуратура Німеччини розпочала розслідування вибухів на "Північному потоці" Фото: генпрокуратура Німеччини розпочала розслідування вибухів на "Північному потоці" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Генеральна прокуратура Німеччини розпочала розслідування вибухів, які вивели з ладу газопровід "Північний потік".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

До початку розслідування слідчими німецької поліції проводився збір та систематизація доказової бази. Раніше подібні розслідування анонсували Данія та Швеція.

Учора також поліція Німеччини направила до місць вибухів два кораблі ВМС із водолазами. Місія сформована із службовців федеральної поліції Німеччини та Бундесверу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2"виявили три витоки . Країни Європи підозрюють, що причиною цього міг бути саботаж.

Тим часом у Росії запропонували Європі постачання газом неушкодженою ниткою трубопроводу "Північний потік-2".

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