Генпрокуратура Німеччини розпочала розслідування вибухів на "Північному потоці"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Учора також поліція Німеччини направила до місць вибухів два кораблі ВМС із водолазами. Місія сформована із службовців федеральної поліції Німеччини та Бундесверу.

До початку розслідування слідчими німецької поліції проводився збір та систематизація доказової бази. Раніше подібні розслідування анонсували Данія та Швеція.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2"виявили три витоки . Країни Європи підозрюють, що причиною цього міг бути саботаж.

Тим часом у Росії запропонували Європі постачання газом неушкодженою ниткою трубопроводу "Північний потік-2".

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