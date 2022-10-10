ua ru
Пн, 10 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Швеція відмовить Росії у доступі до розслідування щодо "Північних потоків"

Новость на русском →
Понеділок 10 жовтня 2022 22:20
Швеція відмовить Росії у доступі до розслідування щодо "Північних потоків" Фото: Швеція відмовила Росії у доступі до розслідування щодо "Північних потоків" (nord-stream2.com)
Автор: Сергій Пишкін

Швеція відхилить вимогу Російської Федерації щодо її участі в розслідуванні витоку газу у газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Попередні розслідування в Швеції є конфіденційними, і це, очевидно, стосується і цього випадку", - заявила прем'єр-міністр країни Магдалена Андерссон.

Росія, зі свого боку, вимагала, аби її влада і газова компанія "Газпром" також брали участь в розслідуванні щодо витоку газу. Андерссон відзначила, що її офіс вже працює над відповіддю Москві.

Шведська служба безпеки вважає, що витоки були спричиненні підводними детонаціями. Тим часом Швеція координує свої дії з Данією та Німеччиною.

"Це сталося у виключній економічній зоні Швеції, а не на нашій території, тому це не напад на Швецію, але це серйозно, не в останню чергу на тлі напруженої ситуації в сфері безпеки. Ми, на жаль, маємо бути готовими до того, що можуть статися й інші інциденти", - сказав Андерссон.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2" виявили три витоки. Країни Європи підозрюють, що причиною цього міг бути саботаж.

Тим часом в Росії запропонували Європі постачати газ неушкодженою ниткою трубопроводу "Північний потік-2".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Швеція Російська Федерація
NEWS
Відключення світла, руйнування та жертви: яка ситуація в Україні після обстрілу
Відключення світла, руйнування та жертви: яка ситуація в Україні після обстрілу
DAILY
Юрій Ігнат: Росіяни чекали холодної погоди, але через Кримський міст обстріляли зараз
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Юрій Ігнат: Росіяни чекали холодної погоди, але через Кримський міст обстріляли зараз