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Швеция блокирует совместное расследование взрывов на "Северных потоках", - Reuters

Фото: Швеция блокирует совместное расследование взрывов на "Северных потоках" (nord-stream2.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Швеция отказалась проводить совместное с Данией и Германией расследования утечки на газопроводах "Северный поток".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как утверждают источники в службе безопасности Германии, Швеция решила не делиться результатами своего расследования с другими государствами по соображениям безопасности.

Как сообщает Spiegel, прокуратура Германии в свою очередь завершила часть расследования предполагаемого акта диверсии на "Северных потоках". В ходе расследования был задействован беспилотный подводный дрон, которому удалось сфотографировать поврежденную часть газопровода.

После изучения фотографий специалисты дадут свою оценку, отмечает немецкое агентство.

Там также объяснили, что правоохранители не смогли задействовать водолазов из-за большой глубины - около 70 метров.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" обнаружили три утечки. Страны Европы подозревают, что причиной этого мог быть саботаж.

Генеральная прокуратура Германии приступила к расследованию взрывов, которые вывели из строя газопровод "Северный поток". К датскому острову Борнхольм были направлены два корабля ВМС с водолазами.

Также отмечалось, что Швеция отклонит требование Российской Федерации по ее участию в расследовании данного инцидента.

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ШвецияСеверный поток