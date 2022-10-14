Швеция блокирует совместное расследование взрывов на "Северных потоках", - Reuters

Как утверждают источники в службе безопасности Германии, Швеция решила не делиться результатами своего расследования с другими государствами по соображениям безопасности.

Как сообщает Spiegel, прокуратура Германии в свою очередь завершила часть расследования предполагаемого акта диверсии на "Северных потоках". В ходе расследования был задействован беспилотный подводный дрон, которому удалось сфотографировать поврежденную часть газопровода.

После изучения фотографий специалисты дадут свою оценку, отмечает немецкое агентство.

Там также объяснили, что правоохранители не смогли задействовать водолазов из-за большой глубины - около 70 метров.