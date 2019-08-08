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В Швеции прогремел взрыв

Новости » Происшествия    08.08.2019 - 11:31
В Швеции прогремел взрыв
Фото: взрыв в Швеции (svt se Gunilla Fritze)

Под мэрией шведского города произошел взрыв

Под мэрией Ландскрона (Швеция) прогремел взрыв, в результате чего поврежден фасад и разбиты окна. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Local.

Как сообщается, взрыв произошел после 22:00. В результате взрыва никто не пострадал.

Либеральный мэр Ландскрони Торкилд Страндберг раскритиковал неизвестных виновников, но сообщил, что работа городского совета будет продолжаться.

"Независимо от того, какое это здание, вы подвергаете людей опасности, вы нарушаете все написанные и неписаные правила", - сказал он.

Напомним, 7 июня в Швеции из-за взрыва пострадали 25 человек. Взрыв прогремел неподалеку от жилых многоквартирных домов.

Ранее сообщалось, что в Российской Федерации в Красноярском крае произошел пожар на одной из воинских частей, в результате чего начали взрываться артиллерийские снаряды.

Кроме того, РБК-Украина писало, что в американском аэропорту города Розуэлл штата Нью-Мексико произошел взрыв, в результате чего пострадали более десятка человек. Как сказал капитан полиции штата Лэнс Бейтман, мощный взрыв произошел в одном из промышленных зданий аэропорта.

 

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