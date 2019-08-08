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У Швеції прогримів вибух

Новини » Надзвичайні події    08.08.2019 - 11:31
У Швеції прогримів вибух
Фото: вибух у Швеції (svt se Gunilla Fritze)

Під мерією шведського міста стався вибух

Під мерією Ландскрона (Швеція) пролунав вибух, в результаті чого пошкоджений фасад й розбиті вікна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Local.

Як повідомляється, вибух стався після 22:00. В результаті вибуху ніхто не постраждав.

Ліберальний мер Ландскрони Торкілд Страндберг розкритикував невідомих винуватців, але повідомив, що робота міської ради буде продовжуватися. 

"Незалежно від того, яка це будівля, ви наражаєте людей на небезпеку, ви порушуєте всі написані та неписані правила", - сказав він.

Нагадаємо, 7 червня у Швеції через вибух постраждали 25 людей. Вибух пролунав неподалік від житлових багатоквартирних будинків. 

Раніше повідомлялось, що у Російській Федерації в Красноярському краї сталася пожежа на одній з військових частин, у результаті чого почали вибухати артилерійські снаряди.

Крім того, РБК-Україна писало, що в американському аеропорту міста Розуелл штату Нью-Мексико стався вибух, в результаті чого постраждали більше десятка осіб. Як сказав капітан поліції штату Ленс Бейтман, потужний вибух стався в одному з промислових будівель аеропорту.

 

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