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В американском аэропорту произошел взрыв, есть пострадавшие

Новости » Происшествия    06.06.2019 - 06:16
В американском аэропорту произошел взрыв, есть пострадавшие
Иллюстративное фото (baaa-acro.com)

По меньшей мере 12 человек пострадали в результате взрыва

В американском аэропорту города Розуэлл штата Нью-Мексико произошел взрыв, в результате чего пострадали более десятка человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сказал капитан полиции штата Лэнс Бейтман, мощный взрыв произошел в одном из промышленных зданий аэропорта. В настоящее время специалисты пытаются установить причины взрыва, ведется расследование.

Пострадавшими от взрыва оказались 12 сотрудников пожарной службы, которые занимались упаковкой фейерверков. Их готовили ко Дню независимости США (4 июля).

Полицейские сообщают, что двое потерпевших были госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии. Еще десятерым оказали помощь на месте.

Напомним, в Саудовской Аравии в конце мая йеменские повстанцы движения "Ансар Аллах" с помощью беспилотников атаковали аэропорт в городе Джизан. Целью ударов хуситов были военные ангары на территории аэропорта.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиаэропортВзрыв
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