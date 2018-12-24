В Швеции началась укладка газопровода "Северный поток-2"

Фото: газопровод "Северный поток-2" (facebook.com-oilcapital.ru)

Судно Solitaire должно проложить 510 км трубопровода

Трубоукладочное судно Solitaire начало укладку газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Швеции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Aftonbladet".

Отмечается, что строительство газопровода в исключительной экономической зоне Швеции продлится до лета 2019 года. Для укладки трубопровода администрация порта Карлсхамн дополнительно наняла более 110 рабочих.

Напомним, ранее компания Nord Stream 2 AG сообщила, что трубоукладочное судно Pioneering Spirit начало укладки труб газопровода "Северный поток-2".

Напомним, ранее сообщалось, что посол Соединенных Штатов Америки в Германии Ричард Гренелл призвал Берлин прекратить поддержку "Северного потока-2", поскольку газопровод позволит России усилить влияние на Европу.

Ранее РБК-Украина писало, что около 40 американских сенаторов внесут в Сенат США резолюцию, направленную против проекта газопровода "Северный поток-2" и требующую принять действия за атаки РФ на украинские корабли в Керченском проливе.