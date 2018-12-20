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Посол США в Німеччині закликав Берлін припинити підтримувати "Північний потік-2"

Новини » Політика    20.12.2018 - 06:36
Посол США в Німеччині закликав Берлін припинити підтримувати "Північний потік-2"
Фото: Річард Гренелл (wikipedia.org)

Прибуток від діяльності газопроводу Росія направить на посилення дестабілізації, заявив посол

Посол Соединынных Штатів в Німеччині Річард Гренелл закликав Берлін припинити підтримку "Північного потоку-2", оскільки газопровід дозволить Росії посилити вплив на Європу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Гренелл заявив, що даний проект є "безцеремонною спробою російського уряду посилити удушення європейських союзників і партнерів у плані енергопостачання".

Також він додав, що РФ "продовжує свою кампанію з підриву суверенітету і територіальної цілісності України". Крім того, на його думку, Москва направить отримані мільярди євро на "дестабілізуючу зовнішню політику і підтримку на східному фланзі НАТО своєї поведінки".

Нагадамо, раніше повідомлялося, що близько 40 американських сенаторів внесуть в Сенат США резолюцію, спрямовану проти проекту газопроводу "Північний потік 2" і вимагає вжити дії через атаки РФ на українські кораблі в Керченській протоці.

Раніше Держдеп США вже звертався до Німеччини із закликом відмовитися від будівництва газопроводу "Північний потік-2" і прислухатися до побоювань сусідів, "безпека яких буде підірвана" цим трубопроводом.

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