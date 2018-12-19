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Сенатори США готують резолюцію проти "Північного потоку-2"

Новини » Політика    19.12.2018 - 18:48
Сенатори США готують резолюцію проти "Північного потоку-2"
Фото: Сенат США (facebook.com/ukr.embassy.usa)

Також сенатори будуть вимагати вжити дії через атаки РФ на українські кораблі в Азовському морі

Близько 40 американських сенаторів внесуть в Сенат США резолюцію, спрямовану проти проекту газопроводу "Північний потік 2" і яка вимагатиме вжити дії через атаки РФ на українські кораблі в Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Hill, котра має у розпорядженні копію документа.

Як повідомляє видання, сенатори готують резолюцію, в якій закликають згорнути проект газопроводу через те, що він несе загрозу енергетичній безпеці Європи, а також закликають Російську Федерацію гарантувати свободу навігації в Керченській протоці.

"Сполученим Штатам та їхнім союзникам необхідно швидко, за допомогою вагомих і рішучих дій протидіяти російської військової агресії в Керченській протоці", - відзначається в резолюції.

Крім цього, в ній міститься заклик безпосередньо до президента США Дональду Трампу працювати з Конгресом і американськими союзниками "для стримування Російської Федерації від подальшої агресії". Також сенатори закликають президента забезпечувати свободу навігації в акваторії Чорного моря, зміцнювати військовий потенціал України, в тому числі надаючи їй додаткову допомогу для забезпечення безпеки.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Турчинов розповів про те, що Україна готує новий прохід військових кораблів через Керченську протоку.

Нагадаємо, міністр економіки ФРН Петер Альтмайер заявив, що прокладка газопроводу "Північний потік-2" можлива, якщо при цьому будуть зберігатися "ключові інтереси України".

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