У Швеції почалося укладання газопроводу "Північний потік-2"

Фото: газопровід "Північний потік-2" (facebook.com-oilcapital.ru)

Судно Solitaire має прокласти 510 км трубопроводу

Трубоукладальне судно Solitaire розпочало укладання газопроводу "Північний потік-2" у виключній економічній зоні Швеції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Aftonbladet".

Зазначається, що будівництво газопроводу у виключній економічній зоні Швеції триватиме до літа 2019 року. Для укладання трубопроводу адміністрація порту Карлсхамн додатково найняла більше 110 робітників.

Нагадаємо, раніше компанія Nord Stream 2 AG повідомила, що трубоукладальне судно Pioneering Spirit розпочало укладання труб газопроводу "Північний потік-2".

Нагадаємо раніше повідомлялося, що посол Сполучених Штатів в Німеччині Річард Гренелл закликав Берлін припинити підтримку "Північного потоку-2", оскільки газопровід дозволить Росії посилити вплив на Європу.

Раніше РБК-Україна писало, що близько 40 американських сенаторів внесуть в Сенат США резолюцію, спрямовану проти проекту газопроводу "Північний потік-2" і вимагаючу вжити дії через атаки РФ на українські кораблі в Керченській протоці.