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У Фінляндії розпочалося будівництво "Північного потоку-2"

Новини » Політика    23.12.2018 - 14:46
У Фінляндії розпочалося будівництво "Північного потоку-2"
Фото: газопровід "Північний потік-2" (facebook.com-oilcapital.ru)

Наразі прокладено майже 370 км трубопроводу

У виключній економічній зоні Фінляндії розпочалося будівництво газопроводу "Північний потік-2". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на компанію Nord Stream 2 AG.

Як повідомляється, до укладання газопроводу приступило найбільше у світі трубоукладальне судно Pioneering Spirit. Pioneering Spirit має замінити судно Solitaire, яке попрямувало у південну частину виключної економічної зони Швеції.

Зазначається, що наразі вже прокладено щонайменше 370 км газопроводу.

Нагадаємо раніше повідомлялося, що посол Сполучених Штатів в Німеччині Річард Гренелл закликав Берлін припинити підтримку "Північного потоку-2", оскільки газопровід дозволить Росії посилити вплив на Європу.

Раніше РБК-Україна писало, що близько 40 американських сенаторів внесуть в Сенат США резолюцію, спрямовану проти проекту газопроводу "Північний потік 2" і вимагаючу вжити дії через атаки РФ на українські кораблі в Керченській протоці.

Додамо, що у Німеччині назвали умови для будівництва газопроводу "Північний потік-2". За словами міністра економіки ФРН Петера Альтмайера, прокладка газопроводу можлива тільки при збереженні "ключових інтересів України".

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