Шумахер-молодший закрив ще одну вакансію у Формулі-1

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter стайні .

23-річний гонщик збільшив удвічі шанси виступити в сезоні-2023 Формули-1. До роботи в "Мерседесі" німець додав статус резервіста "Макларена".

Британська команда продовжила практику співпраці з німецькою стайнею. Раніше її резервними пілотами були гонщики "Мерседеса" – чемпіони Формули E Нік де Вріз і Стоффель Вандорн. Зокрема, останній підмінив Фернандо Алонсо на Гран-прі Бахрейну в 2016 році.

У грудні Шумахер підписав контракт із "Мерседесом". Перед цим він позбувся підтримки "Феррарі" та втратив місце в пелотоні. Німецький гонщик провів два сезони в складі "Хааса". Найкращий результат Шумахера-молодшого – 6-те місце на Гран-прі Австрії-2022.

Раніше "Макларен" призначив нового керівника після відставки Зайдля. Босом британської команди став Андреа Стелла. До підвищення італієць був виконавчим директором стайні, а колись працював гоночним інженером трьох чемпіонів світу – Міхаеля Шумахера, Райкконена та Алонсо.