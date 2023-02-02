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Шумахер-молодший закрив ще одну вакансію у Формулі-1

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Вокінг, Четвер 02 лютого 2023 15:07
Шумахер-молодший закрив ще одну вакансію у Формулі-1 Фото: Андреа Стелла та Мік Шумахер у лігві "Макларена" (facebook.com/McLarenRacing)
Автор: Антон Федорців

Резервний пілот "Мерседеса" Мік Шумахер виконуватиме роль запасного ще в одній легендарній команді Королівських автоперегонів – "Макларені".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter стайні.

23-річний гонщик збільшив удвічі шанси виступити в сезоні-2023 Формули-1. До роботи в "Мерседесі" німець додав статус резервіста "Макларена".

Британська команда продовжила практику співпраці з німецькою стайнею. Раніше її резервними пілотами були гонщики "Мерседеса" – чемпіони Формули E Нік де Вріз і Стоффель Вандорн. Зокрема, останній підмінив Фернандо Алонсо на Гран-прі Бахрейну в 2016 році.

У грудні Шумахер підписав контракт із "Мерседесом". Перед цим він позбувся підтримки "Феррарі" та втратив місце в пелотоні. Німецький гонщик провів два сезони в складі "Хааса". Найкращий результат Шумахера-молодшого – 6-те місце на Гран-прі Австрії-2022.

Раніше "Макларен" призначив нового керівника після відставки Зайдля. Босом британської команди став Андреа Стелла. До підвищення італієць був виконавчим директором стайні, а колись працював гоночним інженером трьох чемпіонів світу – Міхаеля Шумахера, Райкконена та Алонсо.

До слова, німецький автовиробник "Ауді" придбав перший пакет акцій стайні "Заубер".

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