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Шумахер-младший закрыл еще одну вакансию в Формуле-1

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Уокинг, Четверг 02 февраля 2023 15:07
Шумахер-младший закрыл еще одну вакансию в Формуле-1 Фото: Андреа Стелла и Мик Шумахер в логове "Макларена" (facebook.com/McLarenRacing)
Автор: Антон Федорцив

Резервный пилот "Мерседеса" Мик Шумахер будет исполнять роль запасного в еще одной легендарной команде Королевских автогонок – "Макларене".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter конюшни.

23-летний гонщик увеличил вдвое шансы выступить в сезоне-2023 Формулы-1. К работе в "Мерседесе" немец прибавил статус резервиста "Макларена".

Британская команда продолжила практику сотрудничества с немецкой конюшней. Ранее ее резервными пилотами были гонщики "Мерседеса" – чемпионы Формулы E Ник де Вриз и Стоффель Вандорн. В частности, последний подменил Фернандо Алонсо на Гран-при Бахрейна 2016 года.

В декабре Шумахер подписал контракт с "Мерседесом". Перед этим он потерял поддержку "Феррари" и не нашел места в пелотоне. Немецкий гонщик провел два сезона в составе "Хааса". Лучший результат Шумахера-младшего – 6-е место на Гран-при Австрии-2022.

Ранее "Макларен" назначил нового руководителя после отставки Зайдля. Боссом британской команды стал Андреа Стелла. До повышения итальянец был исполнительным директором конюшни, а когда-то работал гоночным инженером трех чемпионов мира – Михаэля Шумахера, Райкконена и Алонсо.

К слову, немецкий автопроизводитель "Ауди" приобрел первый пакет акций конюшни "Заубер".

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Формула-1 шумахер
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