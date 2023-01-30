"Ауді" викупила перший пакет акцій середняка Формули-1
Німецька компанія "Ауді" поглибила співпрацю зі стайнею Королівських автоперегонів "Заубер" шляхом купівлі частини команди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт чемпіонату.
Автовиробник придбав першу частину акцій швейцарців. Обидві сторони підтвердили закриття угоди, але не розкрили подробиць.
Утім, пакет "Ауді" назвали міноритарним. Отже, частка німецької компанії в "Заубері" наразі становить менше 50%. Кінцеві плани автовиробника щодо контролю над середняком F1 досі залишаються невідомими.
У сезоні-2023 "Заубер" продовжить виступи під брендом "Альфа Ромео". Натомість у двох наступних сезонах (2024, 2025) швейцарська стайня продовжить використовувати двигуни "Феррарі". "Ауді" ж розроблятиме силову установку за правилами сезону-2026.
Німецька автокомпанія входить до концерну "Фольксваген", який торік дозволив приєднатися до Формули-1 відразу двом своїм маркам. Проте, переговори "Порше" про приєднання до чемпіонату провалилися. Бренд не зміг придбати половину чемпіонського "Ред Булла".
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