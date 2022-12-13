Екс-інженер трьох чемпіонів світу очолив "Макларен"

Перехід Фредеріка Вассера з "Альфа Ромео" до "Феррарі" спровокував справжній кадровий ефект доміно в чемпіонаті світу Формула-1. Нового керівника отримала і команда "Макларен".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт стайні .

Андреа Стелла керуватиме легендарною командою Королівських автоперегонів. Італійський фахівець колись був гоночним інженером Міхаеля Шумахера, Кімі Райкконена та Фернандо Алонсо.

Донедавна він був виконавчим директором "Макларена". До британської стайні Стелла перебрався ще в 2015 році та змінив кілька менеджерських посад. Разом із Джеймсом Кі та Пірсом Тінном вони утворили технічний тріумвірат під керівництвом екс-боса команди Андреаса Зайдля.

Останній вранці покинув "Макларен" заради роботи в "Заубері". Команда, що наразі виступає під брендом "Альфа Ромео", з 2026 року співпрацюватиме з "Ауді". Зайдль пішов на підвищення, оскільки керуватиме не стайнею, а всією заснованою Петером Заубером компанією.

Раніше "Феррарі" назвала нового очільника Скудерії на сезон-2023. Ним став колишній керівник "Альфа Ромео" Вассер. Свою діяльність на новій посаді французький фахівець розпочне 9 січня.