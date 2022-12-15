Шумахер-молодший перейшов у колишню стайню легендарного батька
Команда Формули-1 "Мерседес" оголосила про підписання екс-пілота "Хааса" Міка Шумахера. Син семиразового чемпіона світу приєднається до німецького автовиробнкика в сезоні-2023.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт стайні.
23-річний гонщик поповнив лави титулованої команди. Німець отримав роль резервного пілота "Мерседеса".
"Я щасливий приєднатися до "Мерседеса" в 2023 році в ролі запасного гонщика. Я збираюся повністю присвятити себе цій роботі та зробити вагомий внесок у конкурентній та професіональній атмосфері. Це новий старт для мене, тож я вельми вдячний Тото та всім, хто повірив у мене", – заявив Шумахер-молодший.
За кілька годин до підписання угоди з британською стайнею із німецьким корінням екс-пілот "Хааса" покинув структуру "Феррарі". Шумахер упродовж чотирьох років належав до Академії Скудерії та завдяки підтримці італійської стайні дебютував у Формулі-1.
Німецький гонщик провів два сезони в складі "Хааса". Найкращий результат Шумахера-молодшого – 6-те місце на Гран-прі Австрії цьогоріч. Його батько – культовий Міхаель Шумахер – провів три сезони за кермом "Мерседеса" на схилі кар'єри.
NEWS: We are delighted to confirm that @SchumacherMick will join the Team in the role of Reserve Driver for 2023.— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) December 15, 2022
До слова, раніше "Макларен" призначив нового керівника команди після відставки Зайдля.
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