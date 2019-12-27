Шулявский мост в Киеве завтра откроют для транспорта

В Киеве в субботу, 28 декабря, откроют движения автомобильного транспорта по Шулявскому путепроводу. Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранс" в Facebook.

Сообщается, что через путепровод будет восстановлено движение в оба направления автобусов №27Тр, 155, 550. При этом о возобновлении движения троллейбусов №22, 27, 30, 42 будет сообщено позже.

Напомним, в феврале 2017 года на Шулявском мосту обвалилась часть бетонного забора. Весной 2019-го Шулявский путепровод полностью перекрыли и начали демонтаж конструкций. Городская власть анонсировала ремонт путепровода, который продлится 2 года.

Также РБК-Украина писало, что Киеврада дополнительно выделила средства на реконструкцию Шулявского моста. По данным издания "Наші гроші", в ноябре ООО "Северо-украинский строительный альянс" получило 88,52 млн гривен из 227,67 млн гривен. В прошлом году эта компания выиграла тендер на строительство моста за 598,5 млн гривен. Ранее руководитель Киевской городской государственной администриции Виталий Кличко подписал распоряжение о переутверждении проекта реконструкции Шулявского моста с увеличенной до более 1 млрд грн сметной стоимости работ.